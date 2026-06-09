Elige fecha y horario: Tres pasos sencillos para tramitar tu ficha digital en el San Juan de Dios

La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha un nuevo sistema digital para la reserva de fichas médicas en el Hospital San Juan de Dios, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención de salud y reducir las largas filas que durante años se registraron en los hospitales de tercer nivel.

A partir de ahora, los pacientes podrán gestionar sus fichas médicas de manera virtual desde cualquier lugar, utilizando un teléfono celular, una computadora o una tableta. El sistema permite elegir la especialidad médica, la fecha y el horario disponible para la atención.

“Modernizamos el sistema de salud con la implementación de fichas médicas virtuales en el Hospital San Juan de Dios. Ahora podés solicitar tu atención desde tu celular o computadora, eligiendo la especialidad, fecha y horario disponibles”, informó la Gobernación a través de sus canales oficiales.

Según la institución, el servicio cuenta con más de 40 especialidades médicas disponibles para la reserva en línea.

Tres pasos para obtener una ficha médica virtual

Paso 1: Ingresar al portal web

Los usuarios deben acceder al portal de la Gobernación de Santa Cruz o a la página oficial del Hospital San Juan de Dios para iniciar el trámite.

Paso 2: Registrar los datos

Una vez dentro del sistema, deberán:

Ingresar su número de carnet de identidad.

Elegir la especialidad médica requerida.

Seleccionar la fecha y el horario disponibles.

Paso 3: Confirmar la cita

Tras completar el registro, el paciente recibirá la confirmación de su cita mediante correo electrónico y WhatsApp.

Las autoridades destacan que el nuevo sistema permitirá reducir tiempos de espera y evitar que los pacientes deban hacer filas o madrugar para conseguir una atención médica.

No obstante, las ventanillas presenciales continuarán funcionando para aquellas personas que prefieran realizar el trámite de manera tradicional.

La implementación de esta plataforma forma parte de un proceso de modernización del sistema de salud departamental y busca mejorar la experiencia de los usuarios en los hospitales de tercer nivel de Santa Cruz.

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