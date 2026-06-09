“No son gente del pueblo”: Queman puesto policial tras ataque de grupo irregular en San Carlos

San Carlos vive momentos de tensión luego de que un contenedor de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), instalado en la tranca de peaje del municipio para tareas de control de combustible, fuera incendiado durante los conflictos registrados en la zona.

El hecho fue denunciado por dirigentes cívicos, quienes expresaron su preocupación por la escalada de violencia y los daños ocasionados a bienes públicos. Según el reporte, el ataque ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada y dejó la infraestructura policial prácticamente reducida a cenizas.

“Gente de fuera del pueblo de San Carlos ha atacado un puesto policial móvil de control de combustible. Lastimosamente, lo quemaron y ha quedado prácticamente en cenizas”, manifestó el presidente del Comité Cívico de San Carlos, Juan Carlos Justiniano.

Justiniano lamentó lo sucedido y aseguró que las personas involucradas no pertenecerían a la población local.

“Prácticamente no son gente del pueblo; son de otro lado. Podrían ser del Chapare, de gente que no le gusta el control del combustible”, señaló.

Justiniano calificó el ataque como un acto de violencia que atenta contra la seguridad de la población y contra bienes del Estado, advirtiendo que este tipo de acciones incrementan la incertidumbre entre los habitantes y profundizan el clima de conflictividad.

Ante esta situación, el dirigente cívico pidió a las autoridades competentes iniciar una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, a fin de que respondan ante la justicia.

Asimismo, remarcó que San Carlos necesita recuperar la tranquilidad y el orden, insistiendo en que las demandas y protestas deben desarrollarse dentro del marco pacífico y sin derivar en actos vandálicos o ataques contra instituciones públicas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del incendio ni sobre posibles responsables del ataque.

Mira la programación en Red Uno Play