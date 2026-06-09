Policía denunció ataques armados durante desbloqueo en San Julián

El subcomandante general de la Policía, Juan Peña, aseguró que durante el operativo de desbloqueo en San Julián se identificó a personas que portaban y utilizaban armas de fuego contra efectivos policiales.

La autoridad afirmó que los atacantes ocultaban hábilmente las armas mientras se desarrollaban los enfrentamientos en la zona.

“Existían personas que hábilmente camuflaban sus armas de fuego y dispararon contra la humanidad de nuestros servidores públicos policiales, poniendo en riesgo sus vidas”, señaló Peña, al referirse a las imágenes registradas por periodistas que estuvieron presentes en el lugar.

Asimismo, el subcomandante rechazó las versiones que apuntan a que la Policía hubiera empleado armas de fuego durante la intervención. Explicó que, antes de cada operativo de restablecimiento del orden público, se verifica que los efectivos no porten armamento letal.

“Todo lo que se utiliza es equipo de protección individual y agentes químicos. Por lo tanto, se descarta que la Policía Boliviana haya hecho uso de armas de fuego”, afirmó.

Peña indicó que el operativo fue ejecutado en cumplimiento de una orden de operaciones y tras una labor previa de inteligencia, con el objetivo de despejar los puntos de bloqueo instalados en el municipio de San Julián y restablecer la circulación en la zona.

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