“Está en su obligación de tomar decisiones”: Velasco llama al Ejecutivo a aplicar la ley de Estados de Excepción

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, lanzó un enérgico llamado al Ejecutivo nacional para que aplique la ley que regula los Estados de excepción ante la parálisis que sufren diversas regiones por los conflictos sociales.

La autoridad cruceña enfatizó la urgencia de la intervención estatal señalando que "un departamento como La Paz no puede estar secuestrado, sin alimentos, acceso a la salud y libre movimiento".

La obligación de gobernar

Velasco insistió en que la administración central posee las herramientas legales y la responsabilidad exclusiva para resolver la crisis, recordando que la ciudadanía eligió al mandatario para ejercer el liderazgo en momentos críticos.

Al respecto, el gobernador afirmó que "gobernar es tomar decisiones difíciles" y que el presidente debe actuar porque "el único que tiene las soluciones es el Gobierno".

Finalmente, el líder departamental defendió la legalidad de la normativa regulatoria frente a las críticas, asegurando que el marco jurídico respeta de forma íntegra la carta magna del país. "Vivir sin libertad no es vivir", sentenció Velasco, concluyendo que "ningún artículo está en contra de la Constitución Política del Estado".

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