El gobernador cruceño impulsa la creación de la Guardia Departamental ante la Asamblea Legislativa

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, oficializó la firma y el envío a la Asamblea Legislativa Departamental del Proyecto de Ley de la Guardia Departamental Cruceña. Esta iniciativa representa una estrategia institucional clave orientada a robustecer de manera autónoma el resguardo de la ciudadanía local.

Prioridad en la defensa regional

La máxima autoridad departamental enfatizó el propósito central de esta normativa al señalar: "Creemos firmemente que la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada debe ser una prioridad permanente, y que Santa Cruz debe contar con herramientas propias para resguardar estos principios fundamentales".

Con esto, el Ejecutivo regional busca consolidar una estructura interna con facultades específicas de protección. El proyecto de ley se encuentra ahora en manos de los legisladores cruceños para su respectivo análisis y eventual aprobación en el pleno.

"Esperamos que la Asamblea le dé el tratamiento correspondiente a la brevedad posible, para seguir construyendo un departamento más seguro, más ordenado y con mayor capacidad de proteger a todos los cruceños", concluyó Velasco.

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