Productores usan rutas alternas para vender alimentos y advierten fractura social por los bloqueos

La crisis por los bloqueos de carreteras en el departamento alcanzó un punto de máxima tensión en el área rural. Buscando desesperadamente salvar algo de su producción, los productores de verduras que abastecen al mercado Campesino de Cochabamba se están viendo obligados a tomar rutas alternas, peligrosas y costosas para comercializar sus alimentos, mientras ven cómo sus capitales de inversión se esfuman tras días de verse varados en los caminos.

El perjuicio ya no solo es económico, sino también social, provocando una peligrosa división dentro de las mismas comunidades.

"Entre campesinos nos estamos enfrentando"

El descontento dentro del sector productor es generalizado y comenzó a quebrar la cohesión social en las provincias. Los mismos afectados lamentan que las medidas de presión estén sembrando discordia y peleas entre los propios compañeros del campo.

"Entre los campesinos nos estamos enfrentando, entre los campesinos nos estamos enojando", relató con preocupación una productora local, quien ejemplificó la caótica situación que viven las distintas regiones.

"Ahora yo le digo la historia de nosotros: en el sector Omereque hemos bloqueado, salimos una semana de bloqueo, pero lo hemos dejado porque nos estábamos perjudicando. ¿Ahora qué nos ha hecho el sector Saipina? Nos han bloqueado a nosotros para que no llevemos a Santa Cruz nuestro producto", lamentó, visibilizando cómo los bloqueos cruzados están asfixiando el comercio interno.

Costos de producción altísimos y fletes por las nubes

Para los trabajadores de la tierra, perder la cosecha significa la quiebra total, ya que la inversión requerida para sembrar es sumamente cuantiosa y, en la mayoría de los casos, se sostiene sobre deudas y créditos.

Un productor de la región detalló la enorme inversión que requiere un solo insumo básico como el tomate:

Semilla: Un solo sobre de semilla de tomate (que contiene unas 5.000 unidades) cuesta aproximadamente 3.800 bolivianos .

Inversión total por sobre: Sumando mano de obra, abono (guano), medicamentos, insecticidas y fungicidas, el costo total de producción por sobre se eleva entre los 15.000 y 20.000 bolivianos.

A este duro panorama se añade el incremento inmediato en los costos de transporte debido a los desvíos obligatorios. "Esto nos está afectando bastante porque el pasaje nos están cobrando casi aproximadamente más de 50 bolivianos por caja", comentó el productor, haciendo referencia al excesivo flete que deben pagar para intentar salvar su mercadería en camiones que, muchas veces, terminan de todas formas varados por días enteros en las rutas.

La situación en el mercado Campesino de Cochabamba deja en evidencia una realidad innegable: el perjuicio de los bloqueos es transversal y termina golpeando la mesa de todos los bolivianos. Más allá de los sectores o las clases sociales a las que se pertenezca, la cadena de producción y suministro demuestra que el campo y la ciudad se necesitan mutuamente para sostener la economía y sacar adelante al país.

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