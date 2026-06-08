Tras difusión de videos, la Policía de La Paz aclara que no realizó operativos contra la COB

En las últimas horas, circulan en redes sociales videos donde se observa a varias personas siendo reducidas y supuestamente agredidas por personal policial. Las imágenes han generado preocupación y debate público sobre la actuación de los efectivos.

Al respecto, el Comando Departamental de Policía de La Paz emitió un comunicado aclarando que las imágenes no corresponden a ninguna intervención u operativo desarrollado por la institución el 7 de junio de 2026, fecha en la que se reporta la aprehensión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

"Se aclara a la población que el video que circula en redes sociales sobre la aprehensión de dirigentes de la COB no corresponde a ninguna intervención u operativo desarrollado por este Comando", señala el comunicado oficial.

Recomendación a la población

La Policía solicita a los ciudadanos verificar la información antes de difundir contenidos que puedan generar alarma o desinformación, reiterando que todos los operativos de aprehensión se ejecutan bajo los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos.

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