“Así como cayó Marset, sus días están contados”: las frases de Paz tras promulgar Ley de Estados de Excepción

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que establece los procedimientos, condiciones y alcances para la aplicación de estas medidas en Bolivia, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Durante el acto de promulgación, el mandatario dejó una serie de frases contundentes en las que abordó la seguridad, la economía, el rol del Estado y la lucha contra el narcoterrorismo.

“La seguridad está en peligro”

Paz advirtió que el principal riesgo para el país es la inseguridad vinculada a grupos criminales.

“La seguridad está en peligro cuando narcoterroristas priorizan sus intereses personales”, dijo.

En la misma línea, sostuvo que ningún actor puede imponerse por encima de la institucionalidad: “Ningún boliviano con recursos del narcoterrorismo puede bloquear decisiones de las organizaciones del país”, acotó.

Defensa del Estado y la Constitución

El mandatario enfatizó que la norma busca resguardar el orden constitucional y la democracia. “La ley que hoy promulgué es la decisión de todo el pueblo boliviano”, mencionó.

Asimismo, defendió la necesidad de fortalecer el Estado frente a la violencia.

"A los narcoterroristas: Así como cayó Marset, sus días están contados; vamos a hacer cumplir la Constitución y la ley”.

Economía, créditos y medidas sociales

En su discurso, Paz también anunció medidas económicas complementarias en el marco de la gestión gubernamental:

Reprogramación de créditos para sectores afectados.

Reducción de salarios de autoridades en un 50%.

Fondos de apoyo para pacientes con enfermedades renales y cáncer.

Además, ratificó su visión de gobierno. “Gobernaremos hasta el 2030”, sostuvo.

Seguridad, Fuerzas del orden y conflicto interno

El presidente denunció ataques recientes contra la Policía y sectores civiles, asegurando que el Estado debe responder con firmeza, aunque dentro del marco legal y del respeto a los derechos humanos.

También hizo referencia a hechos de violencia en San Julián, señalando que las fuerzas del orden fueron recibidas bajo fuego durante operativos.

Llamado al diálogo y advertencia política

Paz insistió en que el diálogo seguirá siendo la vía principal del Gobierno, aunque advirtió sobre la infiltración de grupos violentos en organizaciones sociales.

“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos”, aseveró.

Contexto de la norma

La Ley de Regulación de los Estados de Excepción define el marco legal para su aplicación en situaciones de crisis, garantizando procedimientos constitucionales y la intervención coordinada de las instituciones del Estado.

Con esta promulgación, el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos de respuesta frente a conflictos internos y situaciones de alteración del orden público.



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