Preparan el acto oficial de promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción

A pocos minutos de la promulgación de la Ley de Estados de Excepción por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira, en Palacio de Gobierno ya se encuentran reunidos los ministros de Estado, el comandante general de la Policía Boliviana y los miembros del Alto Mando Militar.

La presencia de las principales autoridades del Ejecutivo y de las fuerzas del orden se registra en la antesala del acto oficial en el que el mandatario promulgará la norma aprobada y sancionada recientemente por diputados y senadores.

La ley regula los procedimientos y alcances para la declaratoria de estados de excepción en el país, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado.

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