Tomate a Bs 30 y carne más cara: el impacto de los bloqueos en Cochabamba

Los bloqueos que mantienen aislado a Cochabamba desde hace 22 días comienzan a sentirse con fuerza en los mercados del departamento. La reducción en el ingreso de productos provocó un incremento en los precios de verduras, frutas y carnes, además del cierre temporal de algunos puestos de venta por falta de abastecimiento.

Comerciantes de distintos centros de abasto reportan que la llegada de mercadería es cada vez más limitada, especialmente de productos provenientes del oriente del país.

El tomate llega a Bs 30 el kilo

Uno de los productos más afectados es el tomate. Según los vendedores, la oferta es escasa y el producto llega con retrasos de hasta cuatro días.

"La caja está llegando a 500 bolivianos y el kilo se vende hasta en 30 bolivianos, dependiendo del tamaño y la calidad", explicó una comerciante.

Otros productos también registran incrementos. La cuartilla de cebolla se comercializa en Bs 20, la haba en Bs 30, la arveja en Bs 70 y la vaina también alcanza los Bs 70. En el caso de la zanahoria, la cuartilla se mantiene en Bs 10.

Escasea la fruta y suben los precios

La situación también afecta a los vendedores de frutas, quienes aseguran que durante los últimos días ingresó muy poca mercadería a los mercados cochabambinos.

La mandarina se vende entre tres y cinco unidades por Bs 10, dependiendo del tamaño. En el caso de la manzana, cuatro unidades pequeñas cuestan Bs 10. La papaya prácticamente desapareció de algunos puestos de venta y, cuando se encuentra disponible, se comercializa entre Bs 15 y Bs 20 la unidad.

Comerciantes señalaron que varios puestos permanecieron cerrados durante el fin de semana debido a la falta de productos para ofrecer a los consumidores.

Carne de pollo y res también registran incrementos

El sector cárnico tampoco escapa a los efectos de los bloqueos. Actualmente, el kilo de carne de pollo se comercializa a Bs 26,50, mientras que con menudo alcanza los Bs 28,50.

Los vendedores aseguran que el abastecimiento es irregular y que cada vez llega menos producto a los mercados. En cuanto a la carne de res, la bola de lomo se vende en Bs 78 el kilo, la carne blanda alcanza los Bs 80 y la carne con hueso se comercializa en Bs 60.

Los comerciantes atribuyen el incremento a la reducción en el ingreso de ganado desde Santa Cruz, principal proveedor de carne para el departamento.

Preocupación por el abastecimiento

Los vendedores coinciden en que la prolongación de los bloqueos está generando una disminución de la oferta y un aumento constante de los precios, situación que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.

Mientras continúan los cortes de ruta hacia el oriente, occidente y sur del país, crece la preocupación por el abastecimiento de alimentos básicos y el impacto económico que la medida de presión está generando en los hogares cochabambinos.

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