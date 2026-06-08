Esposas de policías piden estado de excepción tras hechos en San Julián

La representante de las esposas de efectivos policiales, Guadalupe Cárdenas, expresó su preocupación por la situación de los uniformados que resultaron heridos durante los enfrentamientos registrados en el municipio de San Julián.

Según informó, cuatro policías sufrieron impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras que los demás presentan heridas en las piernas y muslos.

Cárdenas cuestionó que los efectivos fueran enviados a los operativos sin el equipamiento que, a su criterio, necesitan para enfrentar situaciones de alta conflictividad.

Señaló que los policías participan en estas intervenciones solo con escudos y agentes químicos, mientras que los grupos a los que se enfrentan estarían armados.

“Lo más importante es la vida de los señores policías que están poniendo en riesgo”, manifestó Cárdenas.

La representante pidió al Gobierno declarar estado de excepción y dotar a los uniformados de mayores garantías y equipamiento para cumplir sus funciones. Asimismo, sostuvo que existe preocupación entre los familiares por los riesgos que enfrentan los efectivos durante los operativos de desbloqueo.

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