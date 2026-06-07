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Alcalde de Quillacollo llevó alimento a policías y militares que resguardan el puente Parotani

Luis Santa Cruz entregó api y buñuelos a efectivos policiales y militares apostados en inmediaciones del puente Parotani, destacando su labor para garantizar el libre tránsito y el abastecimiento en Cochabamba.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/06/2026 20:59

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Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo.

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El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, acompañado por concejales municipales, llevó desayuno a efectivos policiales y militares que permanecen en inmediaciones del puente Parotani, en Cochabamba, como muestra de respaldo a las labores que realizan en medio del conflicto por los bloqueos.

La autoridad municipal destacó el trabajo que desarrollan para mantener expeditas las carreteras y garantizar el libre tránsito de personas y vehículos.

“Hemos traído esta mañana un desayuno, un api con sus buñuelos, para expresarles nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro compromiso también con ellos, pero sobre todo nuestra gratitud, porque gracias a ellos se está conservando expedita las vías, se garantiza el libre tránsito y también el flujo de camiones y del comercio”, manifestó Santa Cruz.

El alcalde recordó que policías y militares permanecen desplegados desde hace varias semanas enfrentando difíciles condiciones climáticas y largas jornadas de trabajo.

“Ellos se encuentran aproximadamente más de 35 días en medio de esta situación a nivel nacional. Nuestros efectivos policiales y militares están acá pasando frío, pasando hambre, y nosotros, como Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, estamos presentes para decirles gracias por ese compromiso con la democracia y por el trabajo que realizan todos los días”, afirmó.

Los uniformados continúan apostados en la zona como parte de los operativos destinados a garantizar la circulación vehicular y prevenir nuevos puntos de bloqueo en las rutas que conectan al departamento de Cochabamba.

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