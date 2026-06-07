Gobernador Velasco visita a policías heridos tras operativo en San Julián

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, junto al secretario departamental de Salud, Germán Antelo, visitó este sábado a los efectivos policiales que resultaron heridos durante el operativo de desbloqueo ejecutado en la zona de San Julián, donde se registraron enfrentamientos.

Durante la visita al Hospital Obrero, las autoridades departamentales expresaron su respaldo a los uniformados y verificaron personalmente su estado de salud.

El caso más grave corresponde a un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. El comandante policial mostró como evidencia el casco de seguridad del uniformado, el cual presenta un orificio de ingreso y otro de salida, además de restos de cabello adheridos en su interior.

Velasco acompaña a policías heridos durante operativo de desbloqueo en San Julián

Según el reporte médico, el proyectil atravesó el cráneo del policía, provocándole una severa contusión cerebral y una hemorragia interna. Tras ser evacuado de urgencia, fue sometido a una intervención quirúrgica y actualmente permanece internado en terapia intensiva con un pronóstico de extremo peligro.

Además, otros tres efectivos resultaron heridos por impactos de arma de fuego en los miembros inferiores, principalmente en la zona de los muslos, por lo que reciben atención especializada y permanecen bajo observación médica.

Gobernación verifica estado de salud de uniformados heridos en los desbloqueos

A ellos se suman dos policías que sufrieron lesiones por objetos contundentes durante los enfrentamientos. Uno de los uniformados recibió el impacto de una piedra a la altura del ojo, mientras que otro fue golpeado en el hombro.

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