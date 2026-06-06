Educación dispone clases virtuales en regiones con bloqueos en Cochabamba

Ante los conflictos sociales y los bloqueos que persisten en distintas regiones del país, la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba determinó que las unidades educativas ubicadas en zonas de riesgo continúen desarrollando sus actividades bajo la modalidad a distancia.

La medida alcanza principalmente a municipios y provincias donde se registran conflictos, entre ellos el Trópico de Cochabamba e Independencia, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, maestros y personal administrativo.

Desde la Dirección Departamental de Educación señalaron que las clases virtuales permiten mantener el avance académico mientras persistan las dificultades para el desplazamiento y la normalidad en las carreteras. Sin embargo, reconocieron que la educación presencial sigue siendo la modalidad más efectiva para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La autoridad educativa expresó su expectativa de que los conflictos sociales puedan resolverse durante los próximos días para que los estudiantes retornen a las aulas y se restablezcan las actividades escolares de manera regular.

La decisión fue asumida como una medida preventiva para proteger la integridad de la comunidad educativa en las zonas más afectadas por los bloqueos y enfrentamientos registrados en el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play