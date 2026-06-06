“No le preocupa Bolivia": Espinoza acusa a Evo de usar los bloqueos para protegerse de la justicia

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, arremetió contra el expresidente Evo Morales y aseguró que las movilizaciones y bloqueos impulsados por sus seguidores responden a intereses personales y no a las necesidades de la población boliviana.

A través de una publicación en su cuenta de X, la autoridad afirmó que Morales dejó en evidencia que su principal preocupación es evitar responder ante la justicia y no la situación que atraviesa el país.

“Ayer Evo Morales dejó al descubierto su verdadero objetivo: no le preocupa Bolivia, le preocupa Evo Morales”, escribió Espinoza.

El ministro sostuvo que durante sus recientes declaraciones, el exmandatario no abordó temas como la crisis económica, el hambre o las demandas de la ciudadanía. Además, responsabilizó a Morales por los bloqueos y los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país.

"Mientras el país busca avanzar, él usa a los bolivianos como escudo para protegerse. Los bloqueos, la violencia y los ataques armados lo confirman: esto nunca fue por el pueblo”, señaló.

Las declaraciones de Espinoza surgen luego de que Morales denunciara supuestos cortes de telecomunicaciones en municipios del Trópico de Cochabamba. El líder cocalero aseguró que fueron interrumpidos los servicios provenientes de radiobases de Entel en Villa Tunari, Shinahota y Chimoré, y atribuyó esta situación al Gobierno nacional.

El exmandatario afirmó además que las acciones del Ejecutivo forman parte de una estrategia de persecución contra el movimiento indígena y campesino.

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