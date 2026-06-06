Diputados instala sesión para tratar la Ley de Regulación de Estados de Excepción

La Cámara de Diputados instaló este sábado la 125ª sesión ordinaria para tratar el Proyecto de Ley C.S. N° 161/2025-2026, denominado “Ley de Regulación de Estados de Excepción”, además de otros asuntos en mesa.

La sesión se desarrolla en medio de una elevada expectativa política, luego de que la norma fuera aprobada previamente por la Cámara de Senadores y remitida a Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

El proyecto busca establecer los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías para la aplicación de los estados de excepción previstos en la Constitución Política del Estado.

El tratamiento de la norma llega en un contexto nacional marcado por bloqueos de carreteras, enfrentamientos durante operativos de desbloqueo, problemas de abastecimiento y llamados de distintos sectores a restablecer la libre circulación en el país.

Durante la sesión, los legisladores deberán analizar el contenido del proyecto y definir si la Cámara Baja aprueba la norma para que continúe su curso correspondiente.

La 125ª sesión ordinaria de Diputados es considerada clave dentro del debate legislativo, debido a que la norma podría convertirse en una herramienta institucional para enfrentar situaciones de crisis bajo el marco constitucional.

Mientras se desarrolla el tratamiento del proyecto, el país permanece atento a las determinaciones que pueda asumir el pleno camaral en una jornada marcada por tensión política y presión social.

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