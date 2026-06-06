La crisis vial continúa golpeando al país. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que hasta las 08:30 de este sábado se registraban 92 puntos de bloqueo en seis departamentos de Bolivia, afectando el tránsito de pasajeros, transporte pesado, alimentos, medicamentos, combustible y otros productos esenciales.

De acuerdo con el reporte oficial, Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes de ruta, con 26 puntos de bloqueo. Le siguen La Paz, con 21; Oruro, con 18; Potosí, con 15; Chuquisaca, con 10; y Santa Cruz, con 2.

La situación mantiene en alerta a transportistas, productores, comerciantes y familias que dependen de la Red Vial Fundamental para trasladarse o abastecerse de productos básicos.

San Julián, uno de los puntos más tensos

Durante la jornada, un operativo conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se desarrolló en San Julián, uno de los sectores de Santa Cruz identificados por la ABC como bloqueados.

Las acciones comenzaron cerca de las 06:00 con el objetivo de despejar la carretera y restablecer la circulación en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

Según los reportes preliminares, el operativo permitió habilitar uno de los puntos ocupados por sectores interculturales afines al evismo, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Al lugar también llegaron grupos autoconvocados y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, quienes respaldaron las tareas de despeje ante los perjuicios generados por más de tres semanas de bloqueo en el sector.

Río Abajo fue habilitado tras intervención

Otro punto crítico fue Río Abajo, en la zona sur de La Paz, donde el jueves un operativo logró restablecer el tránsito y permitir el ingreso de productos agrícolas hacia los mercados de la sede de Gobierno.

La habilitación de esta ruta fue considerada clave para aliviar parcialmente el abastecimiento de alimentos en La Paz, una de las regiones más golpeadas por los bloqueos y el encarecimiento de productos.

Un conflicto que se extendió por el país

Bolivia atraviesa una crisis marcada por movilizaciones de distintos sectores que inicialmente plantearon demandas específicas, pero que con el paso de los días incorporaron exigencias políticas, entre ellas la renuncia del mandatario.

El conflicto comenzó a intensificarse tras la presentación del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), cuya principal demanda fue un incremento salarial del 20%. Posteriormente, la organización declaró un paro general indefinido.

A ello se sumó la Federación Departamental Única de Campesinos Túpac Katari, que determinó bloqueos en el altiplano paceño y en la ruta hacia Oruro en rechazo a la Ley 1720 de reconversión de tierras, norma que ya fue abrogada.

Desde entonces, la Terminal de Buses de La Paz mantiene suspendidas varias salidas hacia distintos destinos del país, mientras otros sectores se fueron incorporando a las medidas de presión.

El Gobierno insiste en la necesidad de instalar espacios de diálogo para resolver el conflicto, aunque sostiene que algunas demandas son legítimas y otras responden a objetivos políticos y antidemocráticos.

Mientras los bloqueos persisten, la ABC recomienda a la población tomar previsiones, verificar el estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios por las rutas afectadas.

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