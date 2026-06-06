Así fue el desbloqueo en San Julián: tensión, disparos reportados y arrestos

El operativo de desbloqueo en San Julián comenzó este sábado cerca de las 06:00 de la mañana, cuando un contingente de la Policía Boliviana, con apoyo de efectivos militares, ingresó a la zona para restablecer la transitabilidad en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

La intervención se desarrolló tras más de 23 días de bloqueo en esta ruta estratégica, afectando el transporte de alimentos, medicamentos, combustible, pasajeros y carga pesada hacia distintas regiones del oriente boliviano.

06:00: inicio del operativo

Desde primeras horas de la mañana, policías y militares llegaron al sector para iniciar el retiro de obstáculos instalados sobre la carretera y avanzar hacia los puntos ocupados por los movilizados.

El objetivo principal del operativo fue habilitar nuevamente el tránsito vehicular y evitar que el bloqueo continúe generando perjuicios a transportistas, productores, comerciantes y pobladores.

Primeros enfrentamientos

A medida que los efectivos avanzaban, los bloqueadores opusieron resistencia. Según reportes desde la zona, los manifestantes lanzaron piedras, petardos y otros objetos contundentes contra las fuerzas del orden.

También se reportó la quema de llantas y pastizales en diferentes sectores de la vía, lo que generó momentos de alta tensión, corridas y enfrentamientos.

Ante la resistencia, la Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los movilizados y continuar con el despeje de la carretera.

Reporte de armas largas

Durante el desarrollo del operativo, la Policía reportó que algunos bloqueadores habrían utilizado armas de fuego, presuntamente armas largas, extremo que aún se encuentra en proceso de verificación.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que se recibió información sobre el uso de este tipo de armamento en la zona de conflicto.

“De acuerdo a información que tenemos, estarían utilizando armas de fuego. Son armas largas, vamos a verificar esa información que se tiene”, señaló la autoridad policial.

En medio de las detonaciones, efectivos alertaron sobre posibles disparos, mientras continuaban las tareas de avance y resguardo del sector.

Dos policías heridos

Como resultado de los enfrentamientos, ya se reportan dos efectivos policiales heridos durante la intervención en San Julián.

Uno de los uniformados fue evacuado en motocicleta para recibir atención médica, luego de caer al suelo en medio de los incidentes registrados durante el avance policial.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial ampliado sobre el estado de salud de los efectivos heridos y las circunstancias exactas en las que resultaron afectados.

Arrestados con fines investigativos

Durante el operativo también se procedió al arresto de varias personas con fines investigativos.

La Policía informó que logró identificar a presuntos responsables de los ataques contra las fuerzas del orden, mientras otros movilizados se habrían internado entre cultivos y zonas de monte cercanas al punto de bloqueo.

Ante esta situación, los uniformados desplegaron rastrillajes para ubicar a quienes abandonaron el sector durante la intervención.

Avance del desbloqueo

Pese a la resistencia, la Policía logró hacer retroceder a los bloqueadores en uno de los puntos más conflictivos y avanzó en el retiro de obstáculos instalados sobre la carretera.

Cientos de vehículos que permanecían varados comenzaron a retomar su recorrido, aunque las fuerzas del orden continúan desplegadas en la zona para evitar que el bloqueo sea reinstalado.

Según reportes policiales, el operativo continúa y aún se realizan tareas para consolidar la libre transitabilidad en toda la ruta.

Ruta estratégica bajo resguardo

La carretera intervenida es clave para la conexión entre Santa Cruz, Beni y la Chiquitania, además de ser fundamental para el traslado de productos esenciales, atención médica, comercio regional y transporte interdepartamental.

Las autoridades mantienen presencia policial y militar en San Julián mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades, confirmar el uso de armas de fuego y determinar el saldo oficial del operativo.

La situación continúa en desarrollo.

Mira la programación en Red Uno Play