Gobernación de Santa Cruz activa protocolos de atención tras operativo en San Julián

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz activó de forma inmediata los protocolos de atención y respuesta a través de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud y Desarrollo Humano, de acuerdo a lo que indica un comunicado oficial emitido mediante sus redes sociales. Esta intervención busca garantizar asistencia médica urgente a las personas que resultaron heridas durante los recientes acontecimientos registrados en el municipio de San Julián.

Capacidad hospitalaria y derivaciones

Para asegurar una cobertura eficiente, el Hospital de San Julián ha dispuesto formalmente de 72 camas, personal altamente especializado y ambulancias de soporte. Esta infraestructura médica permitirá atender las emergencias en la zona y realizar las derivaciones necesarias cuando la complejidad de los casos clínicos así lo requiera.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

"La prioridad de la Gobernación es la protección de la vida, la integridad física y los derechos humanos de todas las personas involucradas, sin distinción alguna", señalaron las autoridades departamentales en su pronunciamiento oficial.

Asimismo, la institución reafirmó su firme compromiso con la paz, el diálogo y la convivencia democrática, instando a evitar cualquier acción que ponga en riesgo a la población.

Continuidad de la gestión institucional

El documento indica que el gobernador Juan Pablo Velasco se encuentra en permanente seguimiento y coordinación de las acciones ejecutivas que corresponden al Gobierno Departamental. La máxima autoridad ratificó que continuará atendiendo las demandas y necesidades de todos los cruceños con absoluta responsabilidad, prudencia y apego a los principios democráticos.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

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