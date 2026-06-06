Segundo policía herido de bala durante operativo en San Julián

Un segundo efectivo policial resultó herido de bala durante el intento de desbloqueo de la ruta troncal que conecta Santa Cruz con Beni. Ante la gravedad del escenario, el mando policial solicitó con urgencia el arribo de una ambulancia para evacuar al uniformado afectado por los proyectiles.

Efectivo Delta es evacuado de emergencia

La unidad de emergencia médica logró ingresar a la zona de conflicto para auxiliar al uniformado perteneciente al Grupo Delta, quien presenta una herida en la pierna derecha. Los manifestantes armados no cesaron los ataques durante la evacuación y continuaron lanzando petardos.

El operativo no logró desbloquear la vía por completo debido a que los bloqueadores pusieron una férrea resistencia armada, obligando al repliegue de los contingentes militares y policiales tras cuatro horas de enfrentamientos. Para asegurar la retirada de las camionetas oficiales, los efectivos de la UTOP levantaron una barrera de contención frente a los civiles que los atacaban con piedras y fuego en los pastizales.

Protestas se trasladan a la comunidad de San Andrés

Luego de resistir la intervención en el ingreso a San Julián, los manifestantes se reorganizaron rápidamente en motocicletas e instalaron un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés. Con esta acción extrema, la movilización civil que ya cumple 23 días de vigencia logró reactivarse de manera inmediata en un punto colindante.

La Policía Boliviana confirmó que los enfrentamientos dejaron varias personas arrestadas y sospechosos plenamente identificados por utilizar armas largas contra los uniformados. Actualmente, patrullas combinadas ejecutan tareas de rastrillaje en los cultivos vecinos y áreas boscosas para capturar a los civiles implicados que se dieron a la fuga.

Mira la programación en Red Uno Play