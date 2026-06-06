Instalan nuevo bloqueo en San Andrés tras repliegue policial en San Julián

Los manifestantes evadieron los operativos gubernamentales e instalaron un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés, desafiando abiertamente a las fuerzas del orden. Esta medida de presión surge inmediatamente después de que se cumpliera el día 23 de protestas sostenidas en el municipio de San Julián.

Operativo de cuatro horas termina en repliegue

El operativo de intervención ejecutado por las fuerzas de seguridad se prolongó por más de cuatro horas consecutivas desde las primeras horas de la mañana. Tras los intensos enfrentamientos, las camionetas de la Policía Boliviana y los contingentes de militares iniciaron su retiro oficial en el ingreso a San Julián.

Los civiles movilizados comenzaron a desplegarse rápidamente a bordo de motocicletas para retomar el control estratégico de los accesos viales. Ante esta reorganización, la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) colocó una barrera de contención para proteger el repliegue de los efectivos.

Detenidos y sospechosos en el monte

Las autoridades confirmaron que la intervención dejó varias personas arrestadas y a varios presuntos responsables de los ataques plenamente identificados. Actualmente, las fuerzas del orden buscan a un manifestante vestido de rojo que escapó hacia el monte y a otros civiles refugiados en los cultivos.

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