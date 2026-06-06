Liberan a la exsenadora Simona Quispe; asegura que no hallaron pruebas en su contra

La exsenadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Simona Quispe, fue liberada este viernes tras permanecer aprehendida desde el jueves en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Al abandonar las oficinas policiales, la exautoridad aseguró que se retira "inocente" debido a que los investigadores no encontraron pruebas en su contra.

Consultada respecto a la situación cuando salió de instalaciones policiales, la exsenadora indicó: “No me encontraron nada, soy inocente de toda culpa. He sido secuestrada por civiles, ahora me voy inocente, sin nada que me hayan podido comprobar”.

El trasfondo del operativo

La captura se ejecutó la tarde de ayer en el Parque de las Cholas, en La Paz, bajo sospechas de una presunta vinculación de Quispe con los recientes conflictos sociales y políticos del país. No obstante, sus familiares denunciaron que la exlegisladora fue retenida de forma violenta y sin la exhibición previa de una orden judicial.

La hija de la exsenadora relató que el arresto pareció un secuestro ejecutado inicialmente por civiles que jalonearon a su madre hacia un minibús en movimiento. "Al final casi han llegado tres policías, han dicho que tiene orden de aprehensión, pero no nos han mostrado", complementó la familiar en puertas de la Felcc.

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