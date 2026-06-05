El cabildo del Distrito 7 de El Alto, concentrado en San Roque, determinó un ultimátum de 48 horas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y advirtió con radicalizar las medidas de presión.

Al respecto, las autoridades sentenciaron: “A la semana que viene tiene que renunciar este gobierno, no vamos a claudicar. De nuestras comunidades viene el agua y la luz eléctrica. Que se atengan a las consecuencias”.

Denuncia de persecución

La dirigencia alteña manifestó su rechazo a la presunta persecución judicial y criticó con dureza el tratamiento de la Ley que regula los Estados de Excepción en la Asamblea Legislativa. Por ello, indicaron: “Exigimos la liberación de todos los dirigentes, aprehendidos por violar sus derechos fundamentales y no a la persecución de dirigentes sociales vecinales y autoridades originarias”.

El sector del transporte público y los vecinos denunciaron el fuerte impacto económico provocado por el fin de la subvención y la mala calidad de los carburantes distribuidos en el mercado. “Como nos llena de gasolina basura, han quitado la subvención y han dicho que iba a llegar gasolina de gran calidad y nada. Cuanto nos cuesta arreglar un minibús o una camioneta”, reclamó indignado un dirigente afectado.

Treinta y seis días de asedio

Esta demostración de fuerza se produce en un contexto crítico, donde La Paz y El Alto cumplen este viernes 36 días consecutivos de bloqueos viales intransitables. Estas severas medidas de presión ya han provocado un alarmante desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad en toda la población.

Mira la programación en Red Uno Play