Exgerente de YPFB continúa internado; audiencia cautelar se suspende tras descompensación

La audiencia cautelar del exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar, fue suspendida luego de que sufriera una descompensación en su estado de salud y tuviera que ser trasladado a una clínica privada, donde continúa recibiendo atención médica bajo custodia policial.

Audiencia suspendida

Durante la tarde, familiares y abogados del exfuncionario llegaron hasta el centro médico para acompañarlo y conocer su situación. La defensa sostuvo reuniones con Cuéllar mientras se aguarda la definición de una nueva fecha para la audiencia judicial.

El exgerente es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro de un proceso relacionado con la adquisición de aditivos para combustibles.

Según la investigación del Ministerio Público, existen indicios sobre presuntas irregularidades en contratos vinculados a la compra de estos productos, así como posibles afectaciones a la calidad de la gasolina comercializada en el país.

La Fiscalía sostiene que cuenta con documentación y otros elementos probatorios que serán presentados durante la audiencia cautelar una vez que esta sea reprogramada por la autoridad jurisdiccional.

Caso "Gasolina desestabilizada"

El caso forma parte de las investigaciones sobre la denominada “gasolina desestabilizada”, un proceso en el que las autoridades buscan determinar responsabilidades por supuestas decisiones administrativas que habrían ocasionado perjuicios económicos y operativos.

Por el momento, Carlos Alfredo Cuéllar permanece internado y bajo vigilancia policial, mientras se evalúa su estado de salud y se define la continuidad de las actuaciones judiciales.

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