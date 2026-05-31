YPFB desmiente video con acusaciones falsas sobre combustible importado de Chile

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, desmintió de manera categórica un video que circula en redes sociales con supuestas acusaciones sobre la calidad del combustible que la estatal importa y transporta desde Chile hacia Bolivia.

“La persona que aparece en el video no es representante ni vocera de YPFB. Sus declaraciones son personales, mal informan a la ciudadanía y carecen de sustento técnico y operativo”, afirmó Daroca.

Asimismo, se aclaró que la empresa Intertek, encargada de la certificación de calidad de los combustibles, confirmó que la persona que aparece en el video no forma parte de su staff ni es su representante, y que emitirá un comunicado formal desmarcándose de las declaraciones difundidas.

Control y trazabilidad del combustible

Daroca recalcó que los combustibles transportados desde los puertos chilenos Arica, Mejillones e Iquique, cumplen con todas las normas y estándares bolivianos, y que YPFB únicamente importa diésel y crudo para las refinerías, no gasolina desde Arica.

“Todos los cargamentos son sometidos a controles de calidad en origen y en destino por empresas certificadoras internacionales independientes, entre las que está Intertek. Los procedimientos de carga y transporte se realizan bajo estrictos protocolos de fiscalización y trazabilidad”, explicó el presidente de YPFB.

Compromiso con la transparencia

YPFB lamentó que se utilicen grabaciones fuera de contexto para generar alarma pública y desprestigiar la imagen de la empresa y del sector hidrocarburífero.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con la garantía del suministro de combustibles de calidad para el pueblo boliviano”, concluyó Daroca.

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