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Alivio Tributario: estos son los pasos para actualizar tu información en el SIAT

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) habilitó el procedimiento de actualización de datos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) a través del sistema SIAT en línea, en el marco del inicio del Alivio Tributario.

Cristina Cotari

31/05/2026 10:35

Agregar Reduno en
Estos son los pasos para actualizar tu información en el SIAT. Foto: SIN
La Paz, Bolivia

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Desde este lunes entra en vigencia el Alivio Tributario, una medida que establece la condonación extraordinaria de deudas tributarias acumuladas hasta diciembre de 2017, además de la condonación de obligaciones correspondientes a la gestión 2020. El beneficio alcanza a contribuyentes con deudas menores a Bs 10 millones.

En este contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recomendó a los contribuyentes mantener actualizada su información en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) a través del sistema SIAT en línea, con el fin de facilitar el acceso a los trámites y beneficios.

A continuación, el paso a paso para realizar la actualización de datos en línea:

Paso 1: Ingreso al sistema

El contribuyente debe ingresar al sistema SIAT en línea con sus credenciales. Una vez dentro, debe dirigirse al menú lateral izquierdo identificado como “Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)”.

Estos son los pasos para actualizar tu información en el SIAT. Foto: SIN

Paso 2: Seleccionar modificación de datos

Dentro del menú, se debe hacer clic en la opción “Modificación Datos del Contribuyente”, identificada con un ícono de hoja y lápiz.

Luego, el sistema mostrará dos opciones principales:

  • Modificación Datos del Contribuyente
  • Suspensión de Actividades Económicas

El usuario debe seleccionar la primera opción para continuar.

Paso 3: Ingreso al editor de información

Al acceder, se habilita una sección para la actualización de datos. Aquí el sistema permite editar la información registrada del contribuyente según diferentes categorías.

Paso 4: Actualización por secciones

En la barra superior del sistema se encuentran varias pestañas que deben ser revisadas y actualizadas según corresponda:

  • Sectores: modificación de regímenes o categorías tributarias
  • Actividades: alta, baja o actualización de actividades económicas
  • Datos del contribuyente: información personal o institucional
  • Representante: datos del representante legal
  • Apoderado: información de apoderados vigentes
  • Lista de domicilios: registro de sucursales o establecimientos
  • Direcciones: actualización de domicilio fiscal
  • Recomendación del SIN

El SIN recomienda mantener los datos actualizados para evitar contratiempos en trámites tributarios y facilitar el acceso a los beneficios del nuevo régimen de alivio.

Contactos

En caso de dificultades, los contribuyentes pueden acudir a las oficinas del SIN o utilizar los canales de atención en línea, como la línea gratuita 800-10-3444, el chat virtual o las plataformas de asistencia nacional.

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