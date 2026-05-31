El Gobierno confirmó que el proceso de devolución de depósitos en dólares en el sistema financiero comenzará el 15 de julio, con un cronograma progresivo que prioriza a los ahorristas con montos más bajos. La medida será aplicada de forma escalonada hasta cubrir todos los rangos establecidos.

Según la información oficial difundida por el Banco Central de Bolivia (BCB), el proceso contempla devoluciones en efectivo y en su totalidad, tanto para personas naturales como jurídicas, bajo un esquema ordenado por rangos de depósitos.

Cronograma de devolución de depósitos en dólares

El calendario establecido es el siguiente:

15 de julio: depósitos entre $us 1.001 y $us 3.000

15 de agosto: depósitos entre $us 3.001 y $us 5.000

15 de septiembre: depósitos entre $us 5.001 y $us 7.000

El proceso continuará de manera progresiva hasta abarcar todos los niveles de depósitos contemplados en el programa.

Montos globales y alcance del programa

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, el plan de devolución contempla importantes volúmenes de recursos:

Para personas naturales, se prevé la devolución de aproximadamente $us 1.028 millones hasta agosto de 2027.

Para personas jurídicas, el monto asciende a cerca de $us 1.056 millones hasta diciembre de 2028.

Las autoridades precisaron que los retiros serán de carácter voluntario y se aplicarán en el marco de un compromiso estatal orientado a la estabilidad del sistema financiero y la reactivación económica.

Aplicación del programaEl esquema de devolución está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, y se ejecutará de forma gradual según los rangos de depósitos establecidos, priorizando a los pequeños ahorristas en las primeras fases del cronograma.

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