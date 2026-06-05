¡Atención, pasajeros!: BoA aplicará nuevas reglas desde este sábado para llevar alimentos en sus vuelos

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó que, a partir del sábado 6 de junio de 2026, entrarán en vigencia nuevas disposiciones para el transporte de termos o cajas con comestibles, con el objetivo de ordenar el flujo de equipaje y garantizar un manejo seguro de la carga.

De acuerdo con el comunicado oficial, cada pasajero podrá transportar, además de su franquicia de equipaje habitual, un máximo de un (1) termo o caja con alimentos, con un peso de hasta 32 kilogramos.

La empresa precisó que estos envíos deberán estar correctamente embalados para evitar derrames, filtraciones o daños a otras cargas. Asimismo, recomendó el uso de envases resistentes y en buen estado, y estableció que los termos deben estar debidamente sellados para su traslado.

BoA advirtió que no asumirá responsabilidad por daños o afectaciones al contenido cuando estos sean consecuencia de un embalaje inadecuado.

El comunicado oficial

La medida se da en un contexto de alta demanda de transporte aéreo de alimentos, en medio de la crisis de bloqueos que afecta al país.

Según datos recientes, Boliviana de Aviación ha superado el transporte de más de un millón de kilos de carga en menos de un mes, debido principalmente a la interrupción de rutas terrestres.

En ese escenario, la aerolínea estatal ha venido implementando disposiciones de emergencia para atender el incremento de envíos hacia departamentos como La Paz y Cochabamba, donde la escasez de productos ha elevado la demanda de transporte aéreo.

Con estas nuevas reglas, BoA busca mejorar la organización del equipaje en cabinas y bodegas, además de reforzar las condiciones de seguridad en el traslado de alimentos.

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