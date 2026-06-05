Bloqueos golpean a Cochabamba: conozca qué rutas permanecen cerradas

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial informó este viernes 5 de junio sobre la persistencia de múltiples puntos de bloqueo en carreteras que conectan Cochabamba con el oriente, occidente y sur del país, situación que afecta la circulación vehicular y provocó la suspensión de varias salidas de buses.

El reporte, actualizado a las 07:00, fue difundido para que la población tome previsiones antes de emprender viajes interdepartamentales.

Bloqueos en las rutas hacia el oriente

Según Tránsito, continúan los puntos de bloqueo en la Carretera Nueva hacia Santa Cruz, específicamente en los sectores de:

Huayllani

Tutimayu

Cruce Aguirre

Colomi

Además, desde el Trópico de Cochabamba se reportó un bloqueo en el sector del puente Ichilo, mientras que información de la Terminal Bimodal de Santa Cruz señala un nuevo punto de bloqueo en Yapacaní.

En la Carretera Antigua, las autoridades reportaron bloqueos en las localidades de:

Epizana

Cruce Pocona

Debido a estas medidas, se encuentran suspendidas las salidas hacia el oriente del país.

Persisten los bloqueos rumbo al occidente

En la ruta que conecta Cochabamba con La Paz, la Policía Caminera reportó bloqueos en:

Patacamaya

Konani

Sica Sica

Lahuachaca

Mientras que en la carretera hacia Oruro continúan los cortes de vía en:

Cayhuasi

Aranjuez

Cumbre

Ocotavi

Por esta situación, se suspendieron las salidas de buses hacia el occidente del país.

También hay restricciones hacia el sur

Las autoridades informaron que existe un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, sobre la carretera que conecta con Sucre.

La medida obligó a suspender temporalmente las salidas de buses hacia el sur del país.

Recomiendan tomar previsiones

La Policía exhortó a la población a mantenerse informada sobre el estado de las carreteras antes de viajar, debido a que los puntos de bloqueo pueden modificarse durante la jornada.

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