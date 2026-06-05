Tome previsiones: cerrarán temporalmente la ruta San Isidro del Espino–Charagua–Boyuibe

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves que la ruta San Isidro del Espino–Charagua–Boyuibe, en el departamento de Santa Cruz, será cerrada temporalmente desde el 12 de junio de 2026.

De acuerdo con el comunicado de la estatal caminera, el corte se realizará específicamente entre las comunidades de Taputa y Akae, debido a trabajos de readecuación de la carretera.

“A partir del 12 de junio de 2026, se realizará un corte temporal del tránsito vehicular en el tramo San Isidro del Espino–Charagua–Boyuibe, específicamente entre las comunidades de Taputa y Akae”, señala parte del comunicado de la ABC.

La institución explicó que, mientras duren los trabajos, la circulación vehicular será desviada por la comunidad de Taputami, por lo que pidió a los conductores tomar en cuenta esta ruta alterna.

La ABC recomendó a la población que transita por la zona planificar sus viajes con anticipación, tomar previsiones y mantenerse atenta a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.

El cierre temporal forma parte de los trabajos destinados a mejorar las condiciones de transitabilidad en este tramo carretero del departamento cruceño.

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