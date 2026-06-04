EE.UU. refuerza asistencia de emergencia para Bolivia ante escasez por bloqueos

El Gobierno de Estados Unidos anunció que intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia, en medio de la crisis de abastecimiento de alimentos y medicamentos provocada por los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace 35 días.

Según un reporte oficial del Gobierno estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una conversación con el presidente boliviano Rodrigo Paz, en la que reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la democracia, la estabilidad y la seguridad en Bolivia.

De acuerdo con el comunicado, ambos líderes analizaron la situación actual del país y compartieron prioridades orientadas a promover la estabilidad regional y atender las necesidades urgentes de la población afectada por la crisis.

“El secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo a las operaciones logísticas en Bolivia para ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, señala el reporte atribuido al portavoz Tommy Pigott.

La declaración se produce en un contexto marcado por más de un mes de bloqueos y movilizaciones, que han interrumpido el traslado normal de alimentos, medicamentos, combustible, oxígeno y otros insumos esenciales hacia distintas regiones del país.

La crisis golpea principalmente a hospitales, pacientes, transportistas, comerciantes y familias que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos y atención médica oportuna.

En su pronunciamiento, Rubio también reafirmó el respaldo de la administración estadounidense al Gobierno de Rodrigo Paz en sus esfuerzos por reconstruir el país y enfrentar los desafíos políticos, sociales y económicos actuales.

“El secretario Rubio reafirmó que la Administración Trump seguirá apoyando a Bolivia en su labor por alcanzar la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos”, agrega el comunicado.

El anuncio de Estados Unidos suma un componente internacional a la crisis boliviana, en momentos en que distintos sectores piden corredores humanitarios, diálogo y medidas urgentes para garantizar el abastecimiento.

Mientras persisten los bloqueos, la atención se concentra ahora en el alcance que tendrá la asistencia de emergencia anunciada por Washington y en las operaciones logísticas destinadas a apoyar a las regiones más golpeadas por la escasez.

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