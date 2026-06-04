Gobernador, alcalde y líderes cívicos participan en la misa de Corpus Christi en Santa Cruz

Las principales autoridades cruceñas, entre ellas Manuel Saavedra, alcalde de Santa Cruz de la Sierra y Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, junto a Stello Cochamanidis presidente del Comité Pro Santa Cruz, participan activamente de la misa por Corpus Christi. Esta importante comitiva acompaña los actos litúrgicos desde las primeras filas, mostrando una señal de unidad institucional en esta fecha tan significativa para la región.

El encuentro de los líderes políticos y cívicos se desarrolla en el emblemático atrio de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, escenario que congrega la atención de la ciudadanía. La presencia oficial realza la solemnidad de la ceremonia en un espacio público que históricamente une a la comunidad en momentos de alta trascendencia.

Foto: Red Uno | Marianela Aguirre.

Transmisión en tiempo real

La solemnidad de este encuentro litúrgico ya se está transmitiendo en vivo para todo el territorio nacional a través de las pantallas. La cobertura en directo permite seguir minuciosamente el desarrollo del evento, llevando los detalles de la ceremonia y la participación de los feligreses directamente a las pantallas de los hogares bolivianos.

Esta transmisión para todo el país por Red Uno se consolida como un momento ideal para reconectar y renovar el espíritu de la población. La misa de Corpus Christi comenzó hoy jueves a las 16:00 desde el atrio de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, invitando a todos a vivir la sagrada comunión.

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