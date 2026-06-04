Falta de oxígeno pone en riesgo la vida de 10 neonatos en terapia intensiva

La falta de oxígeno medicinal en hospitales de La Paz encendió una alerta crítica en el sistema de salud. El representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, advirtió este jueves que al menos 10 neonatos internados en terapia intensiva en el Hospital de la Mujer dependen directamente de este insumo vital.

Según el dirigente médico, el centro hospitalario atraviesa una situación extremadamente delicada debido a las dificultades para el ingreso de cisternas con oxígeno, afectadas por los bloqueos de carreteras.

“Hoy hay 33 niños internados, de ellos 10 están en terapia intensiva, dependientes totalmente de oxígeno, y al no tener este aporte, esta llegada de las cisternas, estamos muy preocupados. La situación está muy crítica en el hospital”, señaló Romero.

El representante del Sirmes explicó que un bebé en estado crítico puede consumir entre cuatro y cinco tubos de oxígeno, por lo que el abastecimiento actual no es suficiente para cubrir la demanda de los pacientes internados en incubadoras.

La preocupación aumenta debido a que también existen mujeres embarazadas que esperan intervenciones quirúrgicas, pero la falta de condiciones adecuadas limita la atención médica y complica el traslado de recién nacidos que requieren cuidados especializados.

Romero informó que el personal de salud, junto al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Gobernación, realiza gestiones para conseguir oxígeno; sin embargo, advirtió que el volumen obtenido solo alcanzaría para cubrir la jornada.

“Está muy, muy difícil la situación en el hospital. Rogamos a quienes están en los caminos bloqueando que, por amor de Dios y por misericordia a estos niños, abran las vías y permitan que el oxígeno llegue al hospital”, manifestó.

El dirigente médico alertó que, si no se garantiza el suministro de oxígeno, se deberá recurrir a la reubicación de pacientes en otros establecimientos de salud para atender los casos más críticos.

No obstante, esta alternativa también representa riesgos, especialmente para recién nacidos en estado delicado que dependen de incubadoras, soporte respiratorio y monitoreo constante.

Ante la emergencia, Romero hizo un llamado a la solidaridad de la población y pidió a quienes cuenten con oxígeno en sus domicilios colaborar con los hospitales que atraviesan dificultades de abastecimiento.

“Pedimos también a las personas que cuenten con oxígeno en sus domicilios que puedan colaborar con la donación del insumo para apoyar a los hospitales”, sostuvo.

La crisis por falta de oxígeno vuelve a evidenciar el impacto directo de los bloqueos sobre la salud pública, especialmente en los pacientes más vulnerables: recién nacidos, mujeres embarazadas, personas internadas en terapia intensiva y pacientes que requieren atención urgente.

Desde el sector médico insisten en que el paso de oxígeno, ambulancias, medicamentos e insumos hospitalarios debe ser garantizado de manera inmediata, porque la vida de los pacientes no puede esperar.

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