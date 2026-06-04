La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, denunció las graves consecuencias humanas que están dejando los bloqueos de carreteras y vías urbanas, al señalar que varias personas perdieron la vida al no poder recibir atención médica oportuna.

Ugarte lamentó que, tras 34 días de bloqueo, el cierre de rutas haya derivado en la muerte de bolivianos, entre ellos dos menores de edad, una niña y un niño menores de 12 años, quienes buscaban llegar a centros médicos pero no lograron pasar por los puntos de bloqueo.

La dirigente también se refirió al caso de una mujer de 47 años que falleció dentro de un minibús en la ciudad de El Alto, luego de que no pudo avanzar hacia un hospital debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados.

El hecho fue registrado en video y generó indignación en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la extrema medida de presión y denunciaron que no se estaría respetando el derecho a la vida.

“Muy lamentable. En estos 34 días ya estamos hablando de varios días, no ha sido poco. Lo que se ve en las imágenes, lo último, es muy lamentable y reprochable inhumanamente. No ha habido empatía”, manifestó Ugarte.

Según la representante de Derechos Humanos, la pareja de la mujer fallecida habría suplicado que les permitieran pasar, pero no recibió autorización en el punto de bloqueo.

“La señora ha fallecido en la riel. La pareja ha suplicado para que les dejen pasar y esto no puede quedar impune. Esto tiene que ser sancionado”, afirmó.

Ugarte pidió ayuda para identificar a las personas que obstaculizaron el paso del minibús y aseguró que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Ministerio Público, para que se actúe de oficio.

“Quisiera que nos puedan ayudar a encontrar a esas personas, ese minibús que lo tranca. A otro que no estaba ni siquiera nada le dejan pasar. Nosotros como defensores de derechos humanos ya lo habíamos hecho conocer a la Felcc y también al Ministerio Público para que actúe de oficio”, sostuvo.

La representante anunció que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto presentará una denuncia formal por este caso, al considerar que no puede quedar sin investigación ni sanción.

“Una de las denunciantes va a ser la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, a la cabeza de la suscrita, porque no puede quedar impune esto”, señaló.

Ugarte cuestionó duramente que se impida el paso de personas enfermas, ambulancias y ciudadanos que buscan atención médica urgente, recordando que incluso en escenarios de guerra se permite el auxilio de quienes están delicados de salud.

“Hasta en la guerra dejan pasar a las personas que están delicadas de salud para recibir atención médica. ¿Cómo es posible que en ese lugar haya fallecido la señora Cristina, que también tenía una familia?”, expresó.

La activista afirmó que, de acuerdo con la información conocida, si la mujer no hubiera sido retenida durante aproximadamente una hora, habría podido llegar al Hospital Holandés, que se encontraba a unos 15 minutos del lugar.

“Dicen que si no hubiera estado parada ahí una hora, ella hubiera alcanzado, porque de ahí era a lo mucho 15 minutos para poder llegar al Hospital Holandés”, indicó.

Además, denunció que en algunos puntos de bloqueo existen personas intransigentes que lanzan piedras y no permiten el paso de ambulancias ni de enfermos.

“No puede ser esto, ya se han pasado. Esto ya es el extremo”, lamentó.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos pidió que las autoridades investiguen estos hechos y que se garantice el paso humanitario para ambulancias, personas enfermas, medicamentos y casos de emergencia.

Para Ugarte, ninguna medida de presión puede estar por encima del derecho a la vida, por lo que exigió sanciones contra quienes impidan el paso de personas que requieren atención médica urgente.

Mira la programación en Red Uno Play