Mercados cruceños se llenan de compradores en Corpus Christi

La mañana de este jueves de Corpus Christi registró una masiva concurrencia de compradores en los principales centros de abastecimiento de la capital cruceña. Los ciudadanos coparon masivamente sectores estratégicos como el área de cárnicos del mercado El Abasto para abastecer la canasta familiar.

En los últimos días, el precio del kilogramo de carne de cerdo osciló entre los Bs. 18 y Bs. 30, dependiendo del corte requerido por el consumidor. Esta cotización representa un notable alivio para el bolsillo local, considerando que hace pocas semanas el costo mínimo no bajaba de los Bs. 28.

Factores que abaratan el pollo

Una dinámica similar se observaba en el sector avícola, donde el kilo de pollo se comercializó entre los Bs. 11 y Bs. 13 según su origen industrial o mairaneño. Las restricciones en el transporte interdepartamental han obligado a retener la producción dentro de Santa Cruz, generando una alta oferta inmediata.

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