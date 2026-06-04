Corpus Christi se vive por Red Uno: siga la misa en vivo desde las 16:00

Este jueves, Bolivia vive una jornada marcada por la fe, la devoción y la tradición religiosa con la celebración de Corpus Christi, una de las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica.

Para acompañar este momento de reflexión y unidad, Red Uno transmitirá en vivo la celebración eucarística desde el atrio de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, llevando la sagrada liturgia hasta los hogares bolivianos.

La transmisión especial comenzará a las 16:00, permitiendo que miles de familias en todo el país puedan seguir minuto a minuto la misa de Corpus Christi y unirse en oración desde sus casas.

Esta cobertura televisiva busca acercar la celebración a quienes no puedan asistir de manera presencial, especialmente adultos mayores, personas enfermas, familias y fieles que desean vivir esta jornada espiritual desde sus hogares.

Corpus Christi recuerda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y es una fecha de profundo significado para los católicos, marcada por misas, procesiones, oración y manifestaciones públicas de fe.

Desde Santa Cruz, Red Uno acompañará cada momento de esta importante celebración religiosa, reafirmando su compromiso de llevar a la población los acontecimientos más importantes del país.

La invitación está abierta para todos los fieles: este jueves, desde las 16:00, siga la celebración eucarística de Corpus Christi en vivo por la señal de Red Uno.

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