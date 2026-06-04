Villa Primero de Mayo vive un Corpus Christi masivo en el estadio de la zona

La Villa Primero de Mayo vivió hoy una jornada histórica dentro del calendario católico cristiano con la masiva celebración del jueves de Corpus Christi. La Parroquia María Asunta, en una muestra de gran despliegue logístico, organizó la principal actividad religiosa de la zona trasladando la tradicional liturgia directamente al estadio de la populosa zona.

Este acontecimiento marcó un hito debido a la alianza con la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y la movilización de siete centros pastorales.

Al respecto, Nadia Saucedo, presidenta del Consejo Parroquial, destacó: "Iniciamos con la animación, están los centros pastorales y la parroquia Sagrado Corazón de Jesús que se ha unido; es la primera vez que organizamos esta actividad tan grande que celebramos en el estadio de la Villa Primero de Mayo".

Un hito en el calendario litúrgico

La masiva eucaristía, que rompió con el esquema de años anteriores donde los fieles se limitaban al espacio del templo, se celebró con éxito a las 09:00 a.m. de hoy jueves. "Los anteriores años lo hemos realizado, pero solamente en la parroquia y este año nos hemos lanzado a hacerlo de esta manera, en el estadio; es una manifestación tan grande que solo lo realizamos una vez al año", concluyó Saucedo sobre la actividad.

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