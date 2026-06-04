“No hay baños ni duchas”: transportistas pagan hasta Bs 100 en desvíos para evitar bloqueo en San Julián

El transporte pesado decidió tomar rutas alternas y buscar desvíos comunarios para no perjudicarse económicamente ni perder más tiempo ante el bloqueo en San Julián (Santa Cruz), el cual cumple hoy 22 días de carácter indefinido. Debido a esta determinación de los choferes para llegar a sus destinos, actualmente ya no se registran camiones del transporte pesado varados en el punto central del conflicto.

Los transportistas lamentan el impacto en sus bolsillos, ya que en algunas vías alternas deben pagar peajes informales de entre Bs. 30, Bs. 50 y hasta Bs. 100, sumado a la falta de servicios básicos. Un chofer afectado relató la odisea del sector al señalar: “Acabamos de llegar del bloqueo de Sucre, allá estuvimos dos días y ahora llegamos a otro bloqueo; aquí no hay baño, ducha ni nada, eso es gasto económico y también de combustible”.

Acuerdos parciales en la mesa de diálogo

Esta situación se mantiene latente a pesar de que el diálogo convocado en Cuatro Cañadas, entre la Gobernación de Santa Cruz y los sectores movilizados, se desarrolló de forma positiva. Las autoridades departamentales y los ministros de Estado lograron cerrar con éxito acuerdos sobre tramos carreteros y hospitales tras reunirse con las federaciones de Berlín y Guarayos.

El avance de las mesas de negociación no fue total debido a que la facción de los Interculturales, descrita por las autoridades como un grupo minoritario, no asistió a la cita y mantiene la protesta en San Julián. Este sector radicalizado rechaza los acuerdos sociales e institucionales del resto de las federaciones, sosteniendo su medida de presión bajo la consigna exclusiva de exigir la renuncia del presidente del país.

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