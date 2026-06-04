Cívicos de provincias piden celeridad a tratamiento de la ley enviada por el Gobierno

El presidente del Comité Cívico Provincial de Santa Cruz, Marcelo Méndez, pidió este jueves a los legisladores acelerar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción en Bolivia, iniciativa que fue remitida al Legislativo por el Gobierno en las últimas horas.

“Nos preocupa que esta norma aún no haya sido aprobada. La Asamblea debería darle celeridad para que pueda entrar en vigencia este fin de semana y permita despejar las carreteras del país”, manifestó Méndez.

El dirigente cívico lamentó que los 35 días de bloqueos hayan provocado pérdidas millonarias para Santa Cruz, principal departamento productor de alimentos del país, y advirtió sobre las consecuencias económicas que enfrenta el sector productivo.

En ese contexto, reiteró la necesidad de contar con una normativa que permita restablecer el estado de derecho, garantizar la libre circulación y brindar condiciones de seguridad para la producción y la inversión.

Las declaraciones de Méndez se producen a pocas horas de que la Cámara de Senadores instale una sesión para analizar el proyecto de ley enviado por el presidente Rodrigo Paz, en medio de la crisis generada por los bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

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