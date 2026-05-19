Cívicos provinciales alertan sobre nuevo punto de bloqueo en El Torno

Marcelo Méndez, presidente del Comité Cívico Provincial, denunció este miércoles que grupos de personas provenientes del Chapare pretenden instalar un punto de bloqueo en el municipio de El Torno y pidió al Gobierno desplegar a las fuerzas del orden para evitar esa medida.

Méndez señaló que actualmente existen dos puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. El primero se encuentra en San Julián, donde aseguró que la medida se ha masificado, y el segundo en Yapacaní.

“Tenemos información de que mañana se pretende bloquear en El Torno. Es gente que viene del Chapare con la instrucción de ahogar a Santa Cruz y pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Pedimos que el Gobierno intervenga en San Julián y Yapacaní, y que no permita la instalación de este punto en El Torno”, manifestó.

El dirigente cívico sostuvo que las movilizaciones tienen como objetivo exigir la dimisión del mandatario y advirtió sobre las consecuencias que generan los bloqueos en la población.

“Señor presidente, necesitamos que la Policía intervenga los bloqueos. La gente no puede acceder a combustibles ni a alimentos por estas medidas”, agregó.

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