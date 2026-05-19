Intentaron linchar a tres acusados de robar ganado en Aiquile

Momentos de alta tensión se vivieron en el municipio de Aiquile tras la aprehensión de tres personas acusadas de abigeato (robo de ganado). Los sospechosos fueron sorprendidos en flagrante cuando intentaban cargar los animales a un camión, lo que provocó la furia de los comunarios, quienes intentaron lincharlos antes de la intervención policial.

El hecho se registró en la comunidad de Ponguillo. El comandante regional, Juan Carlos Cossio, informó que la policía se trasladó al lugar tras recibir el llamado de emergencia de los pobladores.

Al llegar a la estancia, los efectivos tomaron contacto con el propietario, Víctor Cadima Alba, quien relató que al retornar del mercado sorprendió a los tres sujetos provistos de lazos, listos para llevarse a sus animales.

Una presunta estafa entre los acusados

Las primeras investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) dieron un giro inesperado al caso. Según el informe policial, dos de los aprehendidos afirman haber sido engañados por el tercer implicado, quien los contactó desde otro municipio ofreciéndoles ganado a un precio sospechosamente bajo.

El modo de operar: "El precio real del ganado es de 5.000 bolivianos, pero este sujeto les indicó que se los conseguiría a 4.000. La condición era que el vendedor no podía trasladar los animales, por lo que los compradores debían ingresar directamente a la estancia con su propio camión", detalló el jefe policial.

Actualmente, las tres personas se encuentran custodiadas en celdas de la FELCC a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras las autoridades esclarecen el grado de complicidad de los involucrados en este intento de robo que casi termina en tragedia.

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