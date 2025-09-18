Cansados de los robos, vecinos de La Guardia capturan y amarran a dos sujetos acusados de llevarse ganado

Vecinos del barrio Metropolitana II, en la doble vía a La Guardia, capturaron a dos hombres acusados de intentar robar ganado. Los retuvieron y los amarraron a un poste hasta que llegó la Policía.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando los habitantes, que mantienen vigilias nocturnas por la inseguridad, sorprendieron a los sujetos supuestamente intentando cargar terneros en una camioneta, estacionada cerca de un canal de drenaje. Un tercer implicado habría logrado huir del lugar.

“Desde el lunes están robando. A mí me robaron dos vacas con crías; a la madre la carnearon. Pasé a las 3:00 y la vaca estaba con soga”, relató un vecino.

La situación generó molestia entre los residentes, que aseguran vivir bajo el acecho de la delincuencia. Denuncian que los robos son diarios, y que los delincuentes se movilizan en motos o vehículos, principalmente de madrugada.

“No vamos a permitir que se los lleven así nomás. Ya estamos cansados. No se puede dormir tranquilo por los robos”, expresó otro comunario, durante la protesta.

La Policía llegó minutos después, intervino y trasladó a los acusados a dependencias policiales para continuar con la investigación. Los vecinos, sin embargo, advirtieron que harán seguimiento al caso para evitar que los liberen.

