Marcelo Martins puso el punto final a una historia marcada por goles, lágrimas, promesas y amor por una camiseta. El máximo goleador de la Selección Boliviana se despidió de Oriente Petrolero con un emotivo mensaje en sus redes sociales y confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional.

El delantero recordó que, hace tiempo, se había hecho una promesa: volver al club que marcó parte importante de su vida deportiva. Aunque su carrera lo llevó por distintos caminos, clubes y desafíos, esa deuda emocional con Oriente siempre permaneció intacta.

“Hay promesas que nunca se olvidan, y hace mucho tiempo yo hice una. Me prometí que volvería a Oriente Petrolero”, expresó Martins en el video.

El atacante también recordó su primera despedida del fútbol, aquella que no pudo cerrar de la manera que deseaba. Según confesó, no haber cumplido en ese momento con su regreso a Oriente fue una de las cosas que más le dolió, porque sentía que todavía tenía algo pendiente con el club, con su hinchada y con la gente que lo acompañó desde siempre.

“Cuando anuncié mi primera despedida del fútbol no pude cumplir, y esa fue una de las cosas que más me dolió, porque sentía que todavía tenía algo pendiente con Oriente Petrolero, con este club, con esta hinchada, con esta gente que es la mejor del país”, manifestó.

Por eso decidió volver. No solo por él, sino también por los hinchas. Martins aseguró que regresó porque las promesas se cumplen y porque Oriente siempre fue parte de su historia.

“Volví por ustedes también y por mí, obviamente. Volví porque las promesas se cumplen y porque Oriente siempre fue parte de mi historia. Quería despedirme donde mi corazón siempre quiso estar”, señaló.

Con esas palabras, el goleador cerró una etapa que emocionó al fútbol boliviano. Su despedida no fue solo el adiós de un jugador a un club, sino el cierre de una promesa cumplida y de una carrera que dejó huella dentro y fuera del país.

“Hoy termina una etapa, pero me voy tranquilo porque cumplí mi palabra. Gracias por acompañarme en todos estos años. Me voy del campo, pero nunca de esta hinchada”, agregó.

Martins, referente histórico de Bolivia y símbolo de entrega en la Verde, dejó claro que su vínculo con Oriente Petrolero y con el país no termina con su retiro.

“Las etapas se terminan, pero hay vínculos que nunca se pueden romper. Siempre seré de Oriente Petrolero, siempre seré de Bolivia”, concluyó.

Con su despedida, Marcelo Martins cierra oficialmente su camino como futbolista profesional, pero deja una historia imborrable: la del goleador que volvió para cumplir su palabra, despedirse en casa y agradecer a la hinchada que siempre llevó en el corazón.

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