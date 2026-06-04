Los guardianes del arco: arqueros que prometen robarse el show en el Mundial 2026 ¿Quiénes son?

El Mundial 2026 no solo tendrá estrellas en ataque, figuras en el mediocampo y defensas de élite. Bajo los tres palos también habrá nombres capaces de cambiar la historia de un partido con una sola atajada.

En una Copa del Mundo, los arqueros suelen convertirse en héroes silenciosos. Un penal detenido, una reacción imposible o una actuación consagratoria pueden marcar el destino de una selección. Por eso, varios guardametas llegan con la expectativa de ser figuras en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina y ganador del Guante de Oro en Qatar 2022. Su personalidad, jerarquía en momentos decisivos y capacidad para brillar en tandas de penales lo mantienen como uno de los grandes candidatos a volver a ser protagonista.

Otro gigante del arco es Thibaut Courtois, referente de Bélgica y figura del Real Madrid. Su experiencia, reflejos y presencia física lo convierten en uno de los guardametas más completos del mundo, capaz de sostener a su selección en partidos de máxima exigencia.

También aparece Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del PSG, reconocido por su seguridad, liderazgo y experiencia internacional pese a su juventud. Su capacidad para responder en escenarios de alta presión lo mantiene entre los nombres más fuertes del fútbol europeo.

Brasil también cuenta con un arquero de élite: Alisson Becker. El guardameta del Liverpool es una pieza clave por su experiencia, sobriedad y seguridad en el juego aéreo. En torneos cortos, su presencia puede ser determinante para las aspiraciones brasileñas.

Entre los arqueros modernos destaca David Raya, quien viene mostrando un gran nivel en el Arsenal. Su buen juego con los pies, rápida lectura de jugadas y reflejos lo convierten en uno de los porteros europeos a seguir de cerca.

La experiencia también tendrá su lugar con Guillermo Ochoa, histórico arquero mexicano que buscaría disputar su sexto Mundial. Cada Copa del Mundo parece sacar su mejor versión, y su nombre ya forma parte de la historia grande del fútbol mexicano.

Otro candidato a brillar es Diogo Costa, arquero de Portugal y figura del Porto. Su capacidad en los penales, seguridad bajo los tres palos y proyección internacional lo convierten en una de las grandes promesas del arco europeo.

En Sudamérica, Camilo Vargas aparece como una de las principales cartas de Colombia. El experimentado arquero del Atlas mexicano se consolidó como una garantía para la selección cafetera y llega con la ilusión de ser decisivo en el torneo.

El Mundial 2026 promete emociones, goles y grandes actuaciones, pero también puede ser el escenario donde los arqueros se conviertan en héroes. Porque en una Copa del Mundo, muchas veces la gloria no nace de un gol, sino de una atajada imposible.

Mira la programación en Red Uno Play