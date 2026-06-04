En vivo: sigue la misa de Corpus Christi por la señal de Red Uno

La celebración de Corpus Christi ya se encuentra al aire y todo el país puede unirse en este preciso instante a la sagrada comunión. La señal abierta de Red Uno transmite en vivo los detalles de esta emotiva liturgia, permitiendo que miles de familias se conecten de inmediato para renovar su espíritu en comunidad.

El solemne encuentro religioso se desarrolla en directo desde el atrio de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra. La transmisión activa representa la oportunidad perfecta para pausar las actividades cotidianas, sintonizar las pantallas y reconectar profundamente con la devoción desde cualquier punto de la nación.

Transmisión en vivo:

Mira la programación en Red Uno Play