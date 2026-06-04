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La Gran Batalla – Superstars llega a Red Uno con famosos contra famosos

Después del éxito de La Gran Batalla – Duelo de Voces, Red Uno estrena este lunes 8 de junio a las 20:30 un nuevo programa estelar con producción completamente nacional, donde reconocidas figuras se enfrentarán en el escenario.

Red Uno de Bolivia

04/06/2026 18:35

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La Gran Batalla – Superstars llega a Red Uno con famosos contra famosos
Santa Cruz, Bolivia

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Después de conquistar al público con La Gran Batalla – Duelo de Voces, Red Uno prepara un nuevo estreno que promete encender las noches bolivianas con talento, emoción, competencia y mucho espectáculo.

Este lunes 8 de junio, a las 20:30, llega La Gran Batalla – Superstars, la nueva apuesta estelar de Red Uno que reunirá a reconocidas figuras del país en un escenario donde los famosos se enfrentarán contra famosos.

En esta nueva competencia, Sebastián Moreno, Marianela Molina, Guadalupe Núñez, Carlos Marquina y Luhan Ortiz serán parte de una propuesta televisiva cargada de expectativa, música, talento, sorpresas y momentos que prometen dar que hablar.

 
 
 
 
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El formato llega tras el éxito de La Gran Batalla – Duelo de Voces, programa que emocionó a miles de familias bolivianas y consagró a nuevos talentos nacionales. Ahora, Red Uno sube la apuesta con una producción completamente local que busca seguir impulsando el entretenimiento hecho en Bolivia.

La Gran Batalla – Superstars reunirá carisma, show, competencia y mucha adrenalina, con famosos dispuestos a demostrar que también pueden brillar sobre el escenario.

Cada presentación será una oportunidad para ver una nueva faceta de estas figuras, que deberán enfrentar el reto de conquistar al público y demostrar su talento frente a las cámaras.

La expectativa crece porque esta vez no se trata solo de bailar o presentarse: se trata de competir, sorprender y dejarlo todo en el escenario.

Con esta nueva propuesta, Red Uno reafirma su apuesta por la producción nacional y por contenidos familiares que conectan con la audiencia boliviana desde el talento, la emoción y el espectáculo.

La invitación está hecha: este lunes 8 de junio, desde las 20:30, no se pierda el gran estreno de La Gran Batalla – Superstars, el nuevo programa estelar de Red Uno.

Una nueva batalla está por comenzar, y esta vez las estrellas serán las protagonistas.

Mira la programación en Red Uno Play

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