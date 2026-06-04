En medio de un escenario marcado por bloqueos, protestas y tensión en la ciudad de El Alto, una pareja de recién casados se robó la atención y se volvió viral por una escena tan inesperada como emotiva.

Vestidos de novios y acompañados por una banda, el novio y la novia fueron captados caminando por la vía pública, atravesando el sector afectado por las medidas de presión. Sin embargo, lejos de mostrarse tristes o desanimados por la situación, ambos avanzaron con alegría, sonrisas y al ritmo de la música.

La imagen rápidamente llamó la atención de vecinos y usuarios en redes sociales, quienes destacaron la actitud positiva de la pareja en medio de un contexto difícil para la población.

Mientras muchas personas enfrentan complicaciones para trasladarse por los bloqueos, los recién casados decidieron no dejar que la situación opaque uno de los días más importantes de sus vidas.

La banda acompañó el recorrido con música festiva, convirtiendo el momento en una improvisada celebración callejera que contrastó con el ambiente de protesta y cierre de vías.

El video generó comentarios de emoción, sorpresa y cariño, pues muchos usuarios resaltaron que el amor también puede abrirse paso incluso en medio de las dificultades.

La escena se convirtió en una de esas postales que muestran el lado más humano y curioso de la coyuntura: una pareja que, pese a los obstáculos, decidió seguir adelante celebrando su unión.

Entre bloqueos, bocinazos y calles cerradas, los novios demostraron que la alegría también encuentra camino cuando hay amor, música y ganas de celebrar.

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