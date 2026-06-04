Bajo un estricto operativo de seguridad y a bordo de una camioneta blanca, llegó a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Tarija, José A.G.T., alias “Gumito”. El sujeto es señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector del Senasag y considerado una pieza clave y "mano derecha" del presidente de la República, Rodrigo Paz.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, "Gumito" habría sido el encargado de conducir la motocicleta utilizada por los sicarios para cometer el crimen y darse a la fuga.

Captura en el Beni tras un operativo de allanamiento

La aprehensión del sospechoso se logró gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y los investigadores de la Policía Boliviana, quienes lograron rastrear su paradero hasta el oriente del país.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, detalló cómo se procedió a su captura:

El operativo: Se ejecutó un allanamiento en una comunidad del municipio de San Ignacio de Moxos , en el departamento del Beni.

La detención: El sindicado fue sorprendido alrededor de las 17:00 horas en dicho inmueble junto a su esposa, lugar donde se escondía de la justicia.

“Esta persona habría participado directamente en el hecho investigado. Su captura representa un importante avance en la investigación, ya que permitirá continuar con los actos investigativos necesarios para esclarecer lo sucedido”, destacó el fiscal Mogro.

Fiscalía pedirá la detención preventiva

Tras su arribo a la capital tarijeña, el imputado quedó a disposición del Ministerio Público a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía adelantó que solicitará formalmente la detención preventiva de alias "Gumito", argumentando que existen suficientes indicios materiales y testificales que lo vinculan de manera directa con el asesinato.

El asesinato de Mauricio Aramayo conmocionó al país en enero de este año, cuando fue atacado a tiros por al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Aramayo no solo se desempeñaba como director departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija, sino que también era un hombre de extrema confianza del mandatario Rodrigo Paz y ejercía como coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la región, por lo que el esclarecimiento del caso es considerado de alta prioridad estatal.

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