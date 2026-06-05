¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar este viernes 5 de junio en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo registra leves variaciones este viernes 5 de junio y continúa cotizándose cerca de la barrera de los Bs 10, de acuerdo con los datos publicados por el portal especializado DolarBoliviaHoy.com.

Según la actualización realizada a las 06:23, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,93 para la venta en el mercado informal del país.

Comparación con ayer jueves

En comparación con la jornada del jueves 4 de junio, el dólar paralelo experimentó un leve incremento en la cotización de compra, que pasó de Bs 9,95 a Bs 9,97, mientras que el precio de venta descendió mínimamente de Bs 9,94 a Bs 9,93.

El comportamiento del mercado se produce luego de que el jueves, durante el feriado de Corpus Christi, la moneda estadounidense llegara a superar los Bs 10 en las primeras horas de la mañana, cuando alcanzó Bs 10,01 para la compra, antes de retroceder gradualmente durante el resto del día.

Tipo de cambio del BCB congelado

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo inalterable su tipo de cambio referencial. La entidad fijó la cotización oficial en Bs 9,72 para la compra y Bs 9,92 para la venta, los mismos valores reportados en la jornada anterior.

La diferencia entre el mercado paralelo y el referencial del BCB alcanza este viernes a Bs 0,05 en la cotización de compra y Bs 0,21 en la de venta, reflejando la persistente brecha entre ambos mercados.

Pese a las leves fluctuaciones observadas en las últimas horas, el dólar paralelo continúa moviéndose en niveles elevados y muy próximos a los Bs 10 por unidad.

Mira la programación en Red Uno Play