Cainco advierte daño irreversible por bloqueos y pérdidas millonarias

Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), destacó la decisión del Ejecutivo de remitir a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para regular los estados de excepción.

No obstante, pidió que la norma sea tratada y aprobada con celeridad para garantizar la defensa de los derechos de los bolivianos y restablecer la transitabilidad en las carreteras del país.

“El Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar de manera coordinada y aprobar de manera urgente esta normativa para contar con las herramientas constitucionales necesarias. Sin embargo, la responsabilidad sobre cómo actuar recae en el Ejecutivo, que debe tomar las mejores decisiones”, afirmó Antelo.

Respecto a las pérdidas económicas acumuladas durante los 35 días de bloqueos, el presidente de Cainco lamentó que los más de 2.000 millones de dólares en perjuicios ya no podrán recuperarse y advirtió que cada jornada de conflicto representa un nuevo golpe para la cadena logística nacional.

Asimismo, señaló que una de las mayores preocupaciones del sector privado es la pérdida de mercados internacionales, cuya apertura y consolidación demandaron años de trabajo.

“La cadena logística va a tardar en recuperarse, toma su tiempo y este daño económico ya es irreversible”, concluyó Antelo.

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